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В интернет-магазине ‘Ирпторг’ представлены сухие пайки, обеспечивающие высокую калорийность для полноценного питания в экстремальных условиях. Наш продукт идеально сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, удовлетворяя суточные потребности в энергии взрослого человека при значительных физических нагрузках.
Приемлемая цена на наши сухпайки делает их доступными для всех, кто ценит свои силы и энергию. Компактная упаковка обеспечивает удобство в транспортировке и хранении, что особенно важно в экстремальных ситуациях.
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Компания «Боевые технологии» осуществляет доставку продукции по всей России и странам СНГ.
Мы тщательно выбираем грузоперевозчиков, поскольку заботимся о сохранности и максимально быстрой и надежной доставке Вашего заказа!
Основными транспортными компаниями, с которыми «Боевые технологии» имеет длительное и успешное сотрудничество, являются:
– «Деловые линии», один из самых популярных перевозчиков, отличается быстротой доставки и низкими ценами.
– «Компания ПЭК», крупный и недорогой перевозчик.
– «Байкал Сервис», надежная и стабильная компания.
– «кит», надежная и стабильная компания.
– «сдэк», надежная и стабильная компания.
Также возможно доставка такими транспортными компаниями, как «DHL», «Автотрейдинг», «Грузовозофф»,Транспортная компания «КИТ», «Байкал Сервис», «ЖелДор Экспедиция».
Мы всегда внимательно относимся к пожеланиям заказчика и готовы пойти навстречу и найти решение проблемы в том случае, если ни один из перечисленных перевозчиков Вам не подходит.
«Боевые технологии» осуществляет поставки товара как в обычной упаковке, так и комплектуя его дополнительной жесткой прослойкой для наилучшей сохранности груза. Стоимость доставки при этом увеличивается незначительно, но Вы получаете гарантию отсутствия неприятных ситуаций.
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Большое спасибо за оперативную отправку после оплаты! Получил свой заказ в идеальном состоянии - это приятно удивило. Очень рекомендую этот магазин! Скорость доставки зависит только от работы почты, но в этом случае, все прошло очень быстро. Обязательно буду обращаться еще!"
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Производство сухпайковОптовый прайс лист на продукцию
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