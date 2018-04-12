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В интернет-магазине ‘Ирпторг’ представлены сухие пайки, обеспечивающие высокую калорийность для полноценного питания в экстремальных условиях. Наш продукт идеально сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, удовлетворяя суточные потребности в энергии взрослого человека при значительных физических нагрузках.

Приемлемая цена на наши сухпайки делает их доступными для всех, кто ценит свои силы и энергию. Компактная упаковка обеспечивает удобство в транспортировке и хранении, что особенно важно в экстремальных ситуациях.

Наши сухпайки занимают минимум места в походном снаряжении, сохраняя при этом целостность продуктов благодаря надежной упаковке. Покупка одного набора на один день обеспечивает функциональность и уверенность в наличии необходимого питания в критический момент.

Не беспокойтесь о том, что взять с собой в поход или экстренную ситуацию — выберите сухпайки от ‘Ирпторг’ и будьте уверены в поддержке своих сил и энергии в любых условиях!»

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Доставка по всей России и странам СНГ

Компания «Боевые технологии» осуществляет доставку продукции по всей России и странам СНГ.

Мы тщательно выбираем грузоперевозчиков, поскольку заботимся о сохранности и максимально быстрой и надежной доставке Вашего заказа!

Основными транспортными компаниями, с которыми «Боевые технологии» имеет длительное и успешное сотрудничество, являются:

«Деловые линии», один из самых популярных перевозчиков, отличается быстротой доставки и низкими ценами.

«Компания ПЭК», крупный и недорогой перевозчик.

«Байкал Сервис», надежная и стабильная компания.

«кит», надежная и стабильная компания.

«сдэк», надежная и стабильная компания.

 

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Также возможно доставка такими транспортными компаниями, как «DHL», «Автотрейдинг», «Грузовозофф»,
Транспортная компания «КИТ», «Байкал Сервис», «ЖелДор Экспедиция».

 

Мы всегда внимательно относимся к пожеланиям заказчика и готовы пойти навстречу и найти решение проблемы в том случае, если ни один из перечисленных перевозчиков Вам не подходит.

 

«Боевые технологии» осуществляет поставки товара как в обычной упаковке, так и комплектуя его дополнительной жесткой прослойкой для наилучшей сохранности груза. Стоимость доставки при этом увеличивается незначительно, но Вы получаете гарантию отсутствия неприятных ситуаций.

Компания «ИРПТОРГ» обеспечивает доставку максимально быстро и выгодно для Вас!
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Большое спасибо за оперативную отправку после оплаты! Получил свой заказ в идеальном состоянии - это приятно удивило. Очень рекомендую этот магазин! Скорость доставки зависит только от работы почты, но в этом случае, все прошло очень быстро. Обязательно буду обращаться еще!"

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"Просто огромное спасибо за пайки! Я была приятно удивлена, когда мой заказ пришел даже раньше, чем я ожидала. Ребята - настоящие профессионалы! Они моментально отвечают на вопросы и оперативно отгружают заказы. Теперь я точно буду заказывать у вас снова и всем своим друзьям рекомендовать ваш магазин! Спасибо за отличное обслуживание!"

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